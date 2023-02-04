Камил Гаджиев: «Будем объективны, Бейдер – фаворит. Даю Федору 30% на победу»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя и на 290.

«Будем объективны, Бейдер является фаворитом. Но Федор относится к той категории спортсменов, у которых шанс есть всегда, в любом поединке и с любым соперником.

Проценты на победу у Федора в этом бою – 30%, но это не мало. Давайте начнем с того, что с годами он не растерял ударную мощь, силу в руках. Он может ударить так, что завершит бой досрочно.

Федор может как закончить бой в первом раунде нокаутом, так его нокаутом и проиграть. Но я соглашусь с тем, что первый раунд будет решающим. Федор – высококлассный борец, но и Бейдер – борец, поэтому рассчитывать на то, что Федор сделает болевой прием, как он зачастую делал во времена Pride, здесь не получится.

Противопоставить работу ногами на дистанции – тоже вряд ли. Поэтому я склоняюсь к тому, что основная угроза в руках Федора», – считает Гаджиев.

Большой живот Емельяненко – постоянный элемент образа. Откуда он взялся у такого активного спортсмена?

Костя Цзю: «Здорово, что Федор выходит на бой с Бейдером андердогом»