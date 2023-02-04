Камил Гаджиев: «Будем объективны, Бейдер – фаворит. Даю Федору 30% на победу»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Камил Гаджиев Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко и Райана Бейдера на Bellator 290.

«Будем объективны, Бейдер является фаворитом. Но Федор относится к той категории спортсменов, у которых шанс есть всегда, в любом поединке и с любым соперником.

Проценты на победу у Федора в этом бою – 30%, но это не мало. Давайте начнем с того, что с годами он не растерял ударную мощь, силу в руках. Он может ударить так, что завершит бой досрочно.

Федор может как закончить бой в первом раунде нокаутом, так его нокаутом и проиграть. Но я соглашусь с тем, что первый раунд будет решающим. Федор – высококлассный борец, но и Бейдер – борец, поэтому рассчитывать на то, что Федор сделает болевой прием, как он зачастую делал во времена Pride, здесь не получится.

Противопоставить работу ногами на дистанции – тоже вряд ли. Поэтому я склоняюсь к тому, что основная угроза в руках Федора», – считает Гаджиев.

Большой живот Емельяненко – постоянный элемент образа. Откуда он взялся у такого активного спортсмена?

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Федор Емельяненко против Райана Бейдера. Кто победит в реванше?
8889 голосов
Федор
59%
Федор Емельяненко
Бейдер
41%
Райан Бейдер

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2 комментария

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Костя Кот
1 раунд, накаут от Байдера
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Karpins
судя по кэфам большинства буков - не больше 30% и закончится всё скорее всего в первом, максимум во втором раунде.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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