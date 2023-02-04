Бейдер – фаворит в бою с Емельяненко. А вас ждет бонус до 100 тысяч рублей!

Федор Емельяненко и Райан Бейдер встретятся во второй раз.

В 2019 году бой продлился всего 35 секунд и завершился победой американца. Его считают фаворитом и сейчас.

«БЕТСИТИ» предлагает коэффициент 1.53 на победу Бейдера, и 2.60 – на успех Емельяненко.

Бой, скорее всего, не получится продолжительным. Победа Бейдера в первом раунде оценивается с коэффициентом 2.25, во втором – с 7.00, в третьем – с 12.00, в четвертом – с 22.00, в пятом – с 32.00.

Емельяненко тоже нужно постараться воспользоваться своими шансами в начале боя. Коэффициент на победу россиянина в первом раунде – 4.50, во втором – 9.00, в третьем – 18.00, в четвертом – 27.00, в пятом – 37.00.

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