Где смотреть UFC Fight Night 218 Спивак — Льюис: во сколько начало прямой трансляции 5 февраля по Мск

Ночью 5 февраля 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 218. В главном событии в октагоне встретятся тяжеловесы Деррик Льюис и Сергей Спивак.

Деррик Льюис — американский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). На протяжении 12 лет является профессиональным бойцом ММА, сейчас на его счету 26 побед и 10 поражений, а один из боев был признан несостоявшимся. На сегодняшний день боец занимает 7 строчку рейтинга в тяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 30 июля 2022 года, его противником был Сергей Павлович. В этом бою Деррик Льюис потерпел поражение техническим нокаутом.

Сергей Спивак — молдавский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2014 году, за это время в его активе 15 побед и 3 поражения. Сейчас спортсмен находится на 12 строчке официального рейтинга Bellator в тяжелой весовой категории. Его предыдущий бой был проведен 6 августа прошлого года против Аугусто Сакаи. В этой схватке Сергей Спивак одержал победу техническим нокаутом.

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