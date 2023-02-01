Где смотреть UFC Fight Night 218 Спивак — Льюис: во сколько начало прямой трансляции 5 февраля по Мск

Теги UFC UFC Fight Night UFC on ESPN UFC Vegas Спивак - Льюис Бокс/MMA/UFC

Ночью 5 февраля 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 218. В главном событии в октагоне встретятся тяжеловесы Деррик Льюис и Сергей Спивак.

Деррик Льюис — американский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). На протяжении 12 лет является профессиональным бойцом ММА, сейчас на его счету 26 побед и 10 поражений, а один из боев был признан несостоявшимся. На сегодняшний день боец занимает 7 строчку рейтинга в тяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 30 июля 2022 года, его противником был Сергей Павлович. В этом бою Деррик Льюис потерпел поражение техническим нокаутом.

Сергей Спивак — молдавский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2014 году, за это время в его активе 15 побед и 3 поражения. Сейчас спортсмен находится на 12 строчке официального рейтинга Bellator в тяжелой весовой категории. Его предыдущий бой был проведен 6 августа прошлого года против Аугусто Сакаи. В этой схватке Сергей Спивак одержал победу техническим нокаутом.

Где смотреть UFC Fight Night 218, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 06:00 по мск
  • основной кард в 09:00 по мск

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