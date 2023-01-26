Оскар Де Ла Хойя: «UFC замяли драку Уайта с женой. Все знают, что он придурок»
Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя прокомментировал драку президента UFC Даны Уайта с женой.
«За UFC стоит много влиятельных людей и много денег. То, что он сделал, было явно неправильно. Он не должен был бить женщин. Просто не нужно было совершать этот идиотский поступок.
Власть имущие держали это в секрете и замяли дело. Я не собираюсь вмешиваться или что-либо говорить об этом. Я имею в виду, что все знают, что он придурок», – сказал Де Ла Хойя.
Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?
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