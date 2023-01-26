Оскар Де Ла Хойя: «UFC замяли драку Уайта с женой. Все знают, что он придурок»

Теги Оскар Де Ла Хойя UFC Дана Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя прокомментировал драку президента UFC Даны Уайта с женой.

«За UFC стоит много влиятельных людей и много денег. То, что он сделал, было явно неправильно. Он не должен был бить женщин. Просто не нужно было совершать этот идиотский поступок.

Власть имущие держали это в секрете и замяли дело. Я не собираюсь вмешиваться или что-либо говорить об этом. Я имею в виду, что все знают, что он придурок», – сказал Де Ла Хойя.

Фанаты и бойцы заступились за Уайта: они отстаивают право мужчин защищать себя, даже если бьет женщина. Что с этим не так?

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5 комментариев

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Marat Kh
Оскару имело бы смысл промолчать, пока ему не начали припоминать его былые "художества". Тоже мне, блюститель.
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Bucefall
А что, нужно было дать 10 лет?
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Ёска Богатырёв
Ответ Фикиск Фусов
Не нужно было бить на глазах у всех. Тихонечко дома отстегал, чтобы неповадно было в след раз. И никто не узнал бы
Больной
+3
-3
0
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Фикиск Фусов
Не нужно было бить на глазах у всех. Тихонечко дома отстегал, чтобы неповадно было в след раз. И никто не узнал бы
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Johnny Walker
Так и есть
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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