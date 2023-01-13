Где смотреть AMC Fight Nights 117 Дмитрий Арышев — Марсио Сантос: во сколько прямая трансляция 20 января

В вечер пятницы 20 января 2023 года состоится турнир российской лиги AMC Fight Nights 117, который будет проведен в «Adrenaline Stadium» в Москве, Россия. В главном событии пройдет бой в полусреднем весе между Дмитрием Арышевым и Марсио Сантосом.

Дмитрий Арышев — российский боец смешанных единоборств (полусредний вес). С 2015 года является профессиональным бойцом, а на сегодняшний день в его активе 15 побед, 8 поражений и 1 ничья. Крайняя схватка спортсмена состоялась 30 июня 2022 года, его соперником был Шамиль Рамазанов. В этом бою Дмитрий Арышев одержал победу техническим нокаутом.

Марсио Сантос — бразильский боец смешанного стиля, выступающий в полусреднем весе. Свою профессиональную карьеру он начал в 2009 году, за это время на его счету 18 побед, 7 проигрышей и 1 ничья. Его предыдущий бой был проведен 6 мая 2022 года против Геннадия Ковалёва. В этой схватке Марсио Сантос одержал победу болевым приемом.

Где смотреть AMC Fight Nights 117, во сколько начало прямой трансляции