Прогноз на бой Морено — Фигередо 4 на UFC 283: коэффициенты на второй бой, кто победит 22 января

22 января пройдет UFC 283, где в со-главном бою Дейвисон Фигередо в четвертый раз подерется против Брендона Морено за титул наилегчайшего веса промоушена.

В четвертом противостоянии топовых «мухачей» букмекеры видят снова победу Морено, хотя последний их поединок завершился единогласной победой бразильца. Как и три раза до этого, логично, что Морено также моложе, превосходит в антропометрии и выносливее. Единственное, что меняется и может нести значимость — возраст Фигередо: ему уже 35. Для легковесов это уже «похоронный» возраст. К слову, Дейвисон собирается после этого боя переходить в легчайший вес, поскольку организм очень плохо реагирует на весогонку. Еще один момент — простой. Он не дрался ровно год, когда Морено неплохо размялся (на победу) с топовым Кай Каром-Франсом.

Учитывая фактор возможной трудной весогонки, Морено выглядит еще большим фаворитом. Если Фигередо собирается в любом случае оставлять пояс, то эта мысль может посетить его в решающих последних раундах, которые он может попросту сдать. В напоре Брендона все 25 минут сомнений нет.

Прогноз на бой Морено — Фигередо 4: победа Морено.