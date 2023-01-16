Оверим опроверг участие в гран-при ONE Championship: «Я предан Glory Kickboxing, тут не о чем говорить»

Теги Алистар Оверим тяжелый вес (MMA) ONE Championship Бокс/MMA/UFC

Бывший тяжеловес UFC Алистар Оверим заявил, что не будет участвовать в гран-при ONE Championship по правилам муай-тай, о чем ранее сообщал South China Morning Post.

«Просто чтобы внести ясность… Я в отпуске в Таиланде, и меня пригласили в Бангкок на шоу ONE FC.

Как фанат этого спорта я всегда с удовольствием смотрю хорошие бои. Только как зритель. Ни больше ни меньше.

Так что… всем, кто любит распространять слухи – извините, ребята, тут не о чем болтать. Я предан Glory Kickboxing», – сказал Оверим.

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1 комментарий

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OKUZ
Оверим,Крокоп, Федор,Ренделман,братья Ногейра,Хант,Коулман, братья Руа ММА времен PRIDE самые крутые бойцы и какие были бои,не то что сейчас цирк развели,эх жалко время быстро летит 😔
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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