Оверим опроверг участие в гран-при ONE Championship: «Я предан Glory Kickboxing, тут не о чем говорить»

Бывший тяжеловес UFC Алистар Оверим заявил, что не будет участвовать в гран-при по правилам муай-тай, о чем ранее сообщал South China Morning Post.

«Просто чтобы внести ясность… Я в отпуске в Таиланде, и меня пригласили в Бангкок на шоу ONE FC.

Как фанат этого спорта я всегда с удовольствием смотрю хорошие бои. Только как зритель. Ни больше ни меньше.

Так что… всем, кто любит распространять слухи – извините, ребята, тут не о чем болтать. Я предан Glory Kickboxing», – сказал Оверим.

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