Где смотреть бой Гловер Тейшейра — Джамал Хилл на UFC 283: когда, во сколько начало прямой трансляции 22 января
Ночью 22 января 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 283, который будет проведен на арене «Jeunesse Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В титульном бою состоится схватка между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом. Бойцы сразятся за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
Гловер Тейшейра — бразильский боец смешанного стиля (полутяжелый вес). С 2002 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 33 победы и 8 поражений. Ранее спортсмен являлся чемпионом UFC в полутяжелом весе, а сейчас занимает 2 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 11 июня 2022 года против Иржи Прохаски. В этом бою Гловер Тейшейра потерпел поражение болевым приемом.
Джамал Хилл — американский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжелом весе. С 2017 года является профессиональным бойцом ММА, на сегодняшний день в его активе 11 побед и всего 1 проигрыш, а один из боев не был засчитан. Сейчас спортсмен находится на 7 строчке рейтинга UFC. Предыдущий бой был проведен 6 августа 2022 года, его противником был Тиаго Сантос. В этой схватке Джамал Хилл одержал победу техническим нокаутом в 4 раунде.
Где смотреть бой Тейшейра – Хилл
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- начало боя в 08:00 по мск
- ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск
- прелимы в 04:00 по мск
- начало основного карда в 06:00 по мск
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