Во сколько бой Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: время начала боя 22 января на UFC 283

Ночью 22 января 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 283, который будет проведен на арене «Jeunesse Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Турнир возглавит бой между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Гловер Тейшейра — бразильский боец смешанного стиля (полутяжелый вес). С 2002 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а на сегодняшний день в его активе 33 победы и 8 поражений. Ранее спортсмен являлся чемпионом UFC в полутяжелом весе, а сейчас занимает 2 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 11 июня 2022 года против Иржи Прохаски. В этом бою Гловер Тейшейра потерпел поражение болевым приемом.

Джамал Хилл — американский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжелом весе. На протяжении 5 лет он является профессиональным бойцом ММА, а сейчас на его счету 11 побед и всего 1 проигрыш, а один из боев не был засчитан. На данный момент боец находится на 7 строчке рейтинга UFC. Предыдущий бой состоялся 6 августа 2022 года, его противником был Тиаго Сантос. В этой схватке Джамал Хилл одержал победу техническим нокаутом в 4 раунде.

Во сколько смотреть бой Тейшейра – Хилл