Где смотреть бой Фигередо – Морено 4 реванш на UFC 283, прямая трансляция 22 января утром по Мск

Ночью 22 января 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 283, который будет проведен на арене «Jeunesse Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В со-главном бою состоится схватка в наилегчайшем весе между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено. Бойцы сразятся за титул чемпиона по версии UFC.

Дейвесон Фигередо — бразильский боец смешанных единоборств (наилегчайший вес). С 2012 года является профессиональным бойцом ММА, за это время на его счету 21 победа, 2 поражения и 1 ничья. На данный момент Фигередо является чемпионом UFC в наилегчайшем весе, а также занимает 12 строчку рейтинга независимо от весовой категории. Крайняя схватка спортсмена состоялась 22 января 2022 года, его противником был Брэндон Морено. В этом бою Дейвесон Фигередо одержал победу единогласным решением судей.

Брэндон Морено — мексиканский боец смешанного стиля (наилегчайший вес). На протяжении 11 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, а сейчас в активе спортсмена 20 побед, 6 проигрышей и 2 ничьи. Морено является временным чемпионом в наилегчайшем весе и находится на 15 строчке вне зависимости от категории. Предыдущая схватка бойца была проведена 30 июля прошлого года, его противником был Кай Кара-Франс. В этом бою Брэндон Морено одержал победу техническим нокаутом в 3 раунде.

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