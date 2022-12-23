Во сколько UFC 283 Тейшейра — Хилл, Фигередо — Морено 4, время начала основного карда 22 января

В воскресенье 22 января 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 283, который будет проведен на арене «Jeunesse Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия. В титульном бою состоится схватка в полутяжелом весе между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом.

Гловер Тейшейра — бразильский боец смешанного стиля (полутяжелый вес). С 2002 года боец выходит в октагон в качестве профессионала, за это время на его счету 33 победы и 8 поражений. Ранее он являлся чемпионом UFC в полутяжелом весе, а сейчас занимает 2 строчку рейтинга. Крайняя схватка спортсмена состоялась 11 июня 2022 года против Иржи Прохаски. В этом бою Гловер Тейшейра потерпел поражение болевым приемом.

Джамал Хилл — американский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжелом весе. На протяжении 5 лет он является профессиональным бойцом ММА, на сегодняшний день в его активе 11 побед и всего 1 проигрыш, а один из боев не был засчитан. Сейчас спортсмен находится на 7 строчке рейтинга UFC. Предыдущий бой был проведен 6 августа 2022 года, его противником был Тиаго Сантос. В этой схватке Джамал Хилл одержал победу техническим нокаутом.

В со-главном событии пройдет бой между Дейвесоном Фигередо (21–2–1) и Брэндоном Морено (20–6–2). Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона по версии UFC в наилегчайшем весе.

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