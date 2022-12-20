Самат «Кыргыз» Абдырахманов — Элвин Брито прогноз, коэффициенты и ставки на бой 25 декабря на Hardcore Boxing

25 декабря пройдет стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном карде Самат «Кыргыз» Абдырахманов проведет поединок против американца Элвина Брито.

Коэффициенты Самат — Брито

Самат — 1.11

Брито — 5.58

Это первое столкновение топовых бойцов Hardcore и BKFC. Брито хорошо показывает себя за океаном. Из его прошлых соперников нет никого с отрицательной статистикой. Однако ему 37 лет, он ниже Самата на голову, и он явно из тех парней, кто не дышит после второго раунда. Самат легко переиграет соперника на дистанции, как делал это в каждом бою. Поскольку бой по правилам бокса в перчатках, нокаутировать ему даже и не стоит пытаться. Если ставить, то лучше на кэф 1.68 — победа по очкам Сама. Следовательно: прогноз на бой Самат — Брито — победа Крыгыза по очкам.

Где смотреть Сама Кыргыз — Брито

Прямую трансляцию покажет телеканал НТВ. Начало в 23:30 (мск). Также прямой эфир всего турнира можно будет посмотреть на официальной странице Hardcore Вконтакте. Сам турнир начнется в 17:00 по московскому времени.