Асбаров — Шоджгринна прогноз, коэффициенты и ставки на бой 25 декабря на Hardcore Boxing

25 декабря пройдет стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном карде Сослан «Кобра» Асбаров проведет поединок против американца Джоэла Шойгрина.

Коэффициенты Асбаров — Шойгрин

Сослан — 1.08

Джоэл — 6.45

Несмотря на раскрутку боя, слов Сульянова о том, что в этом бою есть какая-то интрига, букмекеры точно описали реальную картину происходящего. И речь идет не о каких-то навыках или заслугах Асбарова, скорее – Шойгрина. Американец побеждал таких соперников, как Клементе Перес (0–12), Диего Альманса (1–10), Грег Брэди (6–2) и Октавиус Дэвис (2–13).

Из недавних: победил украинца Любомира Пинчука (14–4) техническим нокаутом. В ноябре прошлого года он одержал победу над Девинсоном Герра (4–9) техническим нокаутом. В том же году Джоэл победил Самуэля Миллера (35–27).

Оппозиция, мягко говоря, не самая топовая. Однако американец занимает 62-ю строчку мирового Boxrec. Получается, нам не соврали, как минимум, про то, что у WBA, WBC, IBO, IBF — реальные проблемы.

Прогноз на бой Асбаров — Шойгрин: победа Асбарова.