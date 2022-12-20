Асбаров — Шоджгринна прогноз, коэффициенты и ставки на бой 25 декабря на Hardcore Boxing
25 декабря пройдет стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном карде Сослан «Кобра» Асбаров проведет поединок против американца Джоэла Шойгрина.
Коэффициенты Асбаров — Шойгрин
- Сослан — 1.08
- Джоэл — 6.45
Несмотря на раскрутку боя, слов Сульянова о том, что в этом бою есть какая-то интрига, букмекеры точно описали реальную картину происходящего. И речь идет не о каких-то навыках или заслугах Асбарова, скорее – Шойгрина. Американец побеждал таких соперников, как Клементе Перес (0–12), Диего Альманса (1–10), Грег Брэди (6–2) и Октавиус Дэвис (2–13).
Из недавних: победил украинца Любомира Пинчука (14–4) техническим нокаутом. В ноябре прошлого года он одержал победу над Девинсоном Герра (4–9) техническим нокаутом. В том же году Джоэл победил Самуэля Миллера (35–27).
Оппозиция, мягко говоря, не самая топовая. Однако американец занимает 62-ю строчку мирового Boxrec. Получается, нам не соврали, как минимум, про то, что у WBA, WBC, IBO, IBF — реальные проблемы.
Прогноз на бой Асбаров — Шойгрин: победа Асбарова.
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