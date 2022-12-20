Где смотреть бой Умар Нурмагомедов — Раони Барселос на UFC Fight Night 217, во сколько прямая трансляция 15 января по Мск

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В воскресенье 15 января 2023 года на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217. В одном из боев состоится схватка в легчайшем весе между Умаром Нурмагомедовым и Раони Барселосом.

Умар Нурмагомедов — российский боец смешанных единоборств (легчайший вес). С 2016 года выступает в качестве профессионального бойца ММА, на сегодняшний день в активе спортсмена 15 побед и ни единого поражения. Сейчас Умар занимает 11 строчку рейтинга UFC в легчайшем весе. Его крайняя схватка состоялась 25 июня 2022 года против Нейта Мэнисса. В этом бою Умар Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей.

Раони Барселос — бразильский боец смешанного стиля, выступающий в легчайшем весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2010 году, за это время на его счету 17 побед и 3 проигрыша. Предыдущий бой спортсмена состоялся 1 октября 2022 года в схватке с Тревином Джонсом. В этом бою Рони Барселос выиграл единогласным решением судей.

Где смотреть бой Нурмагомедов – Барселос

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

Во сколько начало прямой трансляции

  • прелимы начнутся в 00:00 по мск
  • основной кард в 03:00 по мск

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