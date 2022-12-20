Где смотреть бой Шавкат Рахмонов — Джефф Нил на UFC Fight Night 217, во сколько прямая трансляция 15 января по Мск

В воскресенье 15 января 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217, который будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, США. В со-главном событии состоится схватка в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым и Джеффом Нилом.

Шавкат Рахмонов — казахстанский боец смешанных единоборств (полусредний вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2014 году, за это время на его счету 16 побед и ни единого проигрыша. Он находится на 10 строчке официального рейтинга в полусреднем весе. Предыдущая схватка была проведена 25 июня 2022 года против Нила Мэгни. В этом бою Шавкат Рахмонов одержал победу сабмишном.

Джефф Нил — американский боец смешанного стиля (полусредний вес). В течение 10 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, на сегодняшний день в его активе 15 побед и 4 поражения. Спортсмен занимает 7 строчку рейтинга UFC в полусредней весовой категории. Крайний бой состоялся 6 августа 2022 года, его противником был Висенте Люке. В этой схватке Джефф Нил одержал победу нокаутом.

Где смотреть бой Рахмонов – Нил на UFC Vegas

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

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Во сколько начало боя