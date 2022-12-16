Где смотреть UFC Fight Night 217 Гастелум — Имавов: когда, во сколько прямая трансляция 15 января
Ночью 15 января 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217, который будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, США. В главном событии состоится 5-раундовый бой в среднем весе между Келвином Гастелумом и Нассурдином Имавовым.
Келвин Гастелум — американский боец смешанного стиля (средний вес). С 2010 года является профессиональным бойцом ММА, на сегодняшний день в его активе 17 побед и 8 проигрышей, а один из боев не был засчитан. Сейчас Гастелум занимает 13 строчку официального рейтинга в среднем весе. Крайняя схватка бойца состоялась 21 августа 2021 года против Джареда Каннонье. В этом бою Келвин Гастелум потерпел поражение единогласным решением судей.
Нассурдин Имавов — французский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. Свою карьеру профессионального бойца начал в 2016 году, за это время на его счету 12 побед и 3 поражения. На данный момент он находится на 12 строчке рейтинга в средней весовой категории. Предыдущий бой был проведен 3 сентября 2022 года, его противником был Хоакин Бакли. В этой схватке Нассурдин Имавов одержал победу единогласным решением судей.
Где смотреть UFC Fight Night 217, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 00:00 по мск
- основной кард в 03:00 по мск
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