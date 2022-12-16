Где смотреть бой Гаджи Автомат — Тимур Слащинин на Hardcore Boxing: во сколько прямая трансляция 25 декабря по Мск

Теги бокс Hardcore FC Поп ММА Гаджи Наврузов Тимур Слащинин Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

25 декабря пройдет стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном карде Гаджи «Автомат» Наврузов проведет поединок против Тимура Слащинина.

33-летний Гаджи «Автомат» в ноябре этого года на турнире Hardcore FC в Москве провел поединок против Ивана «Огнеборца» Смирнова. Данное противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Наврузова единогласным решением судей. Всего в активе Гаджи 10 побед и две ничьи.

Слащинин в последний раз выходил на ринг против бывшего чемпиона GLORY бразильца Сауло Кавалари. В этом противостоянии техническим нокаутом в четвертом раунде победил Тимур.Всего на счету у Слащинина 9 побед при одном поражении.

Где смотреть Слащинин — Гаджи Автомат

Прямую трансляцию покажет:

  • телеканал НТВ
  • Начало в 23:30 (мск)
  • Также прямой эфир всего турнира можно будет посмотреть на официальной странице Hardcore Вконтакте.

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