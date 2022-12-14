Где смотреть АСА 150 Сулейманов — Омаров: во сколько прямая трансляция 23 декабря

В пятницу 23 декабря на ЦСКА арене пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 150. В главном событии состоится бой в полулегком весе между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым. Бойцы сразятся за титул чемпиона АСА.

Алихан Сулейманов — российский боец смешанных единоборств (полулегкий вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2014 году, а на сегодняшний день в его активе 15 побед и 3 проигрыша. Сейчас боец является временным чемпионом АСА в полулегком весе. Его крайняя схватка состоялась 22 июля 2022 года против Фелипе Фроеса. В этом бою Алихан Сулейманов одержал победу сабмишном.

Ислам Омаров — российский боец смешанного стиля (полулегкий вес). С 2016 года выходит в октагон как профессиональный боец ММА, за это время на его счету 12 побед и ни единого поражения. На сегодняшний день спортсмен занимает 3 строчку рейтинга в полулегком весе. Предыдущий бой был проведен 22 июля этого года, его противником был Маркос Родригес. Ислам Омаров одержал победу сабмишном.

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