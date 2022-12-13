Где смотреть UFC Fight Night 216 Каннонье — Стрикленд: когда, во сколько прямая трансляция 18 декабря

В воскресенье 18 декабря на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 216. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Джаредом Каннонье и Шоном Стриклендом.

Джаред Каннонье — американский боец смешанных единоборств (средний вес). Свою карьеру профессионального бойца начал в 2011 году, на сегодняшний день в его активе 15 побед и 6 поражений. Сейчас боец занимает 3 строчку в среднем весе рейтинга UFC. Его предыдущая схватка состоялась 2 июля этого года против Исраэля Адесаньи. В этом бою Джаред Каннонье потерпел поражение единогласным решением судей.

Шон Стрикленд — американский боец смешанного стиля, выступающий в среднем весе. На протяжении 14 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, за это время на счету спортсмена 25 побед и 4 проигрыша. На данный момент он находится на 7 строчке официального рейтинга. Крайний бой был проведен 2 июля этого года, его противником был Алекс перейра. В этой схватке Шон Стрикленд потерпел поражение нокаутом.

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