Дамир Исмагулов о продолжении карьеры в UFC: «Все зависит от этого боя»

Дамир «Казах» Исмагулов в интервью Vesti.kz ответил на вопрос о продолжении карьеры в UFC:

«UFC – это лучшая лига мира. Каждый спортсмен, начинающий или выступающий, хочет туда попасть. И сейчас, когда я прошел достаточно долгий путь, я не хотел бы уйти. Я уверен, что у меня есть шанс выиграть этот бой и получить контракт на улучшенных условиях, продолжить свою карьеру в UFC. Все зависит от этого боя.

Если рассматривать чисто спортивный интерес, то я дошел до топ-10, и я бы хотел выступать с сильнейшими спортсменами мира, посмотреть, как я буду себя чувствовать. Мне всегда было интересно узнать свой предел, насколько далеко я смогу зайти. Чем сильнее соперник – тем лучше я дерусь. Я люблю трудности, вернее сказать, что по жизни мне все очень тяжело дается, ничего просто так не давалось. На самом деле это очень интересный для всех фанатов единоборств бой, очень серьезный и громкий бой в плане профессионализма и уровня бойцов. Поэтому я настроен сделать свою работу»

Бой с Арманом Царукяном 18 декабря станет последним для Исмагулова по действующему контракту.

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