Исмагулов отреагировал на слова Царукяна: «В клетке не будет время для разговоров и придется отвечать за сказанное»

Перед боем с Дамиром Исмагуловым Арман Царукян пообещал финишировать казахского бойца.

В интервью Vesti.kz Дамир отметил на слова соперника:

«Мне много раз говорили подобные вещи перед боем, но, когда клетка закроется – посмотрим. Там не будет времени для разговоров и придется отвечать за сказанное. Я видел его бои, мы разбирали их. Когда у него возникнут сложности – посмотрим, как он с этим будет справляться. Говорить можно что угодно, но я в себе уверен»

Бой Царукян – Исмагулов станет со-главным в рамках турнира UFC, который состоится 18 декабря.

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