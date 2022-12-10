Прогноз на бой Слипенко — Вагаев ACA 149: коэффициенты на бой, кто победит 16 декабря

16 декабря в Москве пройдет ACA 149, где в главном событии пройдет титульное противостояние в полусреднем весе между Виталием Слипенко и Абубакаром Вагаевым.

Коэффициенты Слипенко — Вагаев

Абубакар — 1.29

Виталий — 3.30

Коэффициенты букмекеров вполне понятны — Абубакар отлично показывает себя в партере, имеет хороший процент успешных проходов (более 60), а также умеет достойно держаться в стойке, поскольку является базовым ударником. Более того, Гаджимурад Хирамагомедов в сентябре 2021 года показал, как нужно бороться с неудобным стилем Виталия, одержав победу над ним единогласным решением судей. Абубакар способен работать на протяжении всех раундов. Чемпион обладает феноменальной выносливостью — и пять его последних поединков дошли до решения судей.

Вагаев определенно будет изматывать Слипенко у сетки, как он обычно это делает в своих боях, а затем переводить.

Прогноз на бой Слипенко — Вагаев: победа Вагаева.