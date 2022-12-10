Прогноз на бой Регбист — Тарасов на Top Dog 18: коэффициенты на бой, кто победит 16 декабря

16 декабря в Москве пройдет 18-й номерной турнир топовой кулачной лиги Top Dog. В главном событии ивента основатель промоушена Даниил «Регбист» Алеев проведет поединок против популярного бойца поп-ММА Артем Тарасова.

Коэффициенты Тарасов — Регбист

Данила — 1.30

Артем — 3.00

Удивительно, как сидящий несколько лет без боев Регбист стал у букмекеров фаворитом. Хотя — ничего удивительного. Даже тот Данила со «Стрелки» выглядел бы сегодня предпочтительнее напротив Тарасова, поскольку Артем очень медленно прогрессирует и показывает однотипный подход к каждому сопернику.

Очков в пользу Регбиста добавляет также его зал, в котором он уже несколько лет тренируется с топовыми бойцами своей лиги. Тарасов с каждым годом выглядит матерее лишь на пресс конференциях, выдерживая любые словесные выпады неприятелей. А вот его ударка остается все на том же уровне 2016-го.

Трудно написать что-то путное в плане аналитики бойцов. Один не выступает, другой — «боец настроения». Однако предпочтительнее все же выглядит Регбист.

Прогноз на бой Тарасов — Регбист: победа Регбиста.