Где смотреть ACA 149 Вагаев — Слипенко: во сколько прямая трансляция 16 декабря

Вечером 16 декабря на стадионе «Баскет Холл» в Москве состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 149. В главном событии состоится схватка между Абубакаром Вагаевым и Виталием Слипенко. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона в полусреднем весе.

Абубакар Вагаев — российский боец смешанного стиля (полусредний вес). С 2012 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 21 победа и 3 поражения. На сегодняшний день Вагаев является действующим чемпионом АСА в полусреднем весе. Крайняя схватка спортсмена состоялась 26 марта этого года, его противником был Устармагомед Гаджидаудов. В этом бою Абубакар одержал победу раздельным решением судей.

Виталий Слипенко — российский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе. Его карьера профессионального бойца началась в 2015 году, а на данный момент в активе спортсмена 15 побед и 4 проигрыша. Сейчас он занимает 3 строчку рейтинга АСА. Предыдущий бой был проведен 23 сентября 2022 года в схватке с Мурадом Абдулаевым. В этом бою Виталий Слипенко одержал победу единогласным решением судей.

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