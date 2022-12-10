Кард ACA 149 Вагаев — Слипенко — кто дерется 16 декабря, весь список бойцов

Вечером 16 декабря на стадионе «Баскет Холл» в Москве состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 149. В титульном бою состоится схватка в полусреднем весе между Абубакаром Вагаевым и Виталием Слипенко.

Кард АСА 149:

Абубакар Вагаев vs Виталий Слипенко

Курбан Гаджиев vs Имран Букуев

Мухамед Коков vs Дэви Рамос

Амирхан Адаев vs Хердесон Батиста

Леван Макашвили vs Ислам Омаров

Хакран Диас vs Аурел Пиртеа

Анатолий Бойко vs Русимар Пальярес

Джосиель Силва vs Ислам Мешев

Владислав Янковский vs Рене Пессоа

Юсуп Омаров vs Витезслав Райнох

Маркос Родригес Дос Сантос vs Турал Рагимов

Андрей Калечиц vs Мансур Хатуев

Александр Ковалев vs Карлос Агусту

Селем Евлоев vs Никита Чистяков

Где смотреть АСА 149, во сколько начало прямой трансляции