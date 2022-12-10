Кард ACA 149 Вагаев — Слипенко — кто дерется 16 декабря, весь список бойцов
Вечером 16 декабря на стадионе «Баскет Холл» в Москве состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 149. В титульном бою состоится схватка в полусреднем весе между Абубакаром Вагаевым и Виталием Слипенко.
Кард АСА 149:
- Абубакар Вагаев vs Виталий Слипенко
- Курбан Гаджиев vs Имран Букуев
- Мухамед Коков vs Дэви Рамос
- Амирхан Адаев vs Хердесон Батиста
- Леван Макашвили vs Ислам Омаров
- Хакран Диас vs Аурел Пиртеа
- Анатолий Бойко vs Русимар Пальярес
- Джосиель Силва vs Ислам Мешев
- Владислав Янковский vs Рене Пессоа
- Юсуп Омаров vs Витезслав Райнох
- Маркос Родригес Дос Сантос vs Турал Рагимов
- Андрей Калечиц vs Мансур Хатуев
- Александр Ковалев vs Карлос Агусту
- Селем Евлоев vs Никита Чистяков
Где смотреть АСА 149, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 16:35 по мск
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