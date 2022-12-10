Кард ACA 149 Вагаев — Слипенко — кто дерется 16 декабря, весь список бойцов

Теги MMA ACA Виталий Слипенко Бокс/MMA/UFC

Вечером 16 декабря на стадионе «Баскет Холл» в Москве состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 149. В титульном бою состоится схватка в полусреднем весе между Абубакаром Вагаевым и Виталием Слипенко.

Кард АСА 149:

  • Абубакар Вагаев vs Виталий Слипенко
  • Курбан Гаджиев vs Имран Букуев
  • Мухамед Коков vs Дэви Рамос
  • Амирхан Адаев vs Хердесон Батиста
  • Леван Макашвили vs Ислам Омаров
  • Хакран Диас vs Аурел Пиртеа
  • Анатолий Бойко vs Русимар Пальярес
  • Джосиель Силва vs Ислам Мешев
  • Владислав Янковский vs Рене Пессоа
  • Юсуп Омаров vs Витезслав Райнох
  • Маркос Родригес Дос Сантос vs Турал Рагимов
  • Андрей Калечиц vs Мансур Хатуев
  • Александр Ковалев vs Карлос Агусту
  • Селем Евлоев vs Никита Чистяков

Где смотреть АСА 149, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 16:35 по мск

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