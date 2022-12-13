Наоя Иноуэ нокаутировал Пола Батлера и стал абсолютным чемпионом в легчайшем весе

В Токио завершился вечер бокса компании Teiken Promotion.

В главном событии состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе между японцем Наоя Иноуэ и британцем Полом Батлером.

Победу нокаутом в 11-м раунде одержал Иноуэ.

В активе 29-летнего японца 24 победы (21 – нокаутом) и ни одного поражения. Иноуэ стал первым абсолютным чемпионом в легчайшем весе с 1972 года, когда титулом владел Энрике Пиндер.

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