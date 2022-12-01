О’Мэлли – о разнице между боксом и ММА: «Идет большое накопление ударов по голове, на это тяжело смотреть»
Топовый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли заявил, что считает бокс более опасным видом спорта, чем смешанные единоборства.
«Некоторое время назад у меня был профессиональный боксерский бой. Я ходил в зал, где готовились к своим поединкам профессиональные боксеры.
Я думаю, что большую часть урона они принимают именно в спаррингах. Парни идут в ринг, падают, поднимаются, дерутся и снова падают.
Они выкладываются в спаррингах, и идет большое накопление ударов по голове. На это все тяжело смотреть», – сказал Шон.
О’Мэлли – об иске Лобова против Макгрегора: «Конор привел его в UFC, у Артема было дерьмовое резюме»
О’Мэлли считает, что Стерлинг слишком разъедается между боями: «Чтобы быть чемпионом, нельзя быть таким большим»
Комментарии