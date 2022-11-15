Прогноз на бой Нурмагомедов — Фрейре Bellator 288, ставки и коэффициенты, кто победит в бое Усман Нурмагомедов — Патрики Фрейре 19 ноября

В ночь на 19 ноября в со-главном событии Bellator 288 Усман Нурмагомедов подерется против Патрики Фрейре за титул легкого веса промоушена.

Коэффициенты Нурмагомедов — Фрейре

Победа Нурмагомедова — 1.09

Победа Фрейре — 5.93

Трудно дать хорошую аналитику в более вероятном мисс-матче для россиянина. Банально — Усман превосходит Фрейре во всем, абсолютно. За счет технической оснащенности и футворка Нурмагомедов будет удерживать соперника на дальней дистанции. Работа ног у Усмана также на высоком уровне, что нивелирует жесткий напор чемпиона, который он любит использовать в своих поединках.

У Питбуля просто нет шансов, как в стойке, так и в партере. Единственный шанс для чемпиона — перегорание претендента, которое может произойти лишь по мистическим обстоятельствам. Но стоит ли напоминать, что в углу Усмана будет стоять его брат — Хабиб?

Прогноз на бой Нурмагомедов — Фрейре: уверенная победа россиянина.