Прогноз на бой Немков — Андерсон 2 Bellator 288, ставки и коэффициенты, кто победит в бое Вадим Немков — Кори Андерсон 19 ноября

В ночь с 18 на 19 ноября состоится поединок финала Гран-при полутяжеловесов Bellator между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном. Бой пройдет в рамках главного события Bellator 288.

Коэффициенты Немков — Андерсон

Кори — 1.75

Вадим — 1.94

Помнится, когда анонсировали первый бой между Немковым и Андерсоном, россиянин был явным фаворитом. Однако сегодня расклады сильно поменялись, судя по ходу первого боя. В тот вечер Вадим был не то что сам не свой, он не показал абсолютно ничего. Немков оправдывался «перетренировками» из-за переноса боя, но так ли это на самом деле? На бумаге американец все также выглядит сильнее — просто из-за борьбы. Он — больше, мощнее и более опытен.

Единственный успех в бою для Вадима — стойка, где он точнее и оснащен более богатым арсеналом. «Ловить кэф» можно, лишь надеясь на штаб Немкова, в котором тренеры, и сам Федор Емельяненко, подтянул ученику защиту от проходов. Но, опять же, банальная мощь и опыт Кори более вероятно достигнет успеха в переводе.

Прогноз на бой Немков – Андерсон 2: победа Кори. Либо досрочно во второй половине, либо по очкам.