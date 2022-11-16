Где смотреть бой Сергей Спивак – Деррик Льюис на UFC Fight Night 215: дата боя и прямая трансляция 19 ноября по МскСергей Спивак

Вечером 19 ноября на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 215. В главном событии вечера состоится схватка в тяжелом весе между Дерриком Льюисом и Сергеем Спиваком.

Деррик Льюис — американский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). С 2010 года является профессиональным бойцом ММА, сейчас на его счету 26 побед и 10 поражений, а один из боев был признан несостоявшимся. На сегодняшний день боец занимает 7 строчку рейтинга в тяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 30 июля 2022, его противником был Сергей Павлович. В этом бою Деррик Льюис потерпел поражение техническим нокаутом.

Сергей Спивак — молдавский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2014 году, за это время в активе бойца 15 побед и 3 проигрыша. Сейчас Сергей находится на 12 строчке официального рейтинга Bellator в тяжелой весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 6 августа этого года против Аугусто Сакаи. В этой схватке Сергей Спивак одержал победу техническим нокаутом.

Где смотреть бой Льюис – Спивак, во сколько начало прямой трансляции