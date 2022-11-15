Кард UFC Fight Night 215 Льюис — Спивак: участники, кто дерется 19 ноября, весь список бойцов

Вечером 19 ноября на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 215. В главном событии вечера состоится схватка в тяжелом весе между Дерриком Льюисом и Сергеем Спиваком.

Кард UFC FN 215:

Деррик Льюис vs Сергей Спивак

Ион Куцелаба vs Кеннеди Нзечукву

Чейз Шерман vs Вальдо Кортес-Акоста

Муслим Салихов vs Андре Фиальо

Джек Делла Маддалена vs Дэнни Робертс

Жалгас Жумагулов vs Чарльс Джонсон

Дженнифер Майя vs Марина Мороз

Майлз Джонс vs Винс Моралес

Рики Турсиос vs Кевин Нэтивидэд

Мария Оливейра vs Ванесса Демопулус

Ферни Гарсия vs Брэди Хистэнд

Наталия Силва vs Тереза Бледа

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