Кард UFC Fight Night 215 Льюис — Спивак: участники, кто дерется 19 ноября, весь список бойцов
Вечером 19 ноября на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 215. В главном событии вечера состоится схватка в тяжелом весе между Дерриком Льюисом и Сергеем Спиваком.
Кард UFC FN 215:
- Деррик Льюис vs Сергей Спивак
- Ион Куцелаба vs Кеннеди Нзечукву
- Чейз Шерман vs Вальдо Кортес-Акоста
- Муслим Салихов vs Андре Фиальо
- Джек Делла Маддалена vs Дэнни Робертс
- Жалгас Жумагулов vs Чарльс Джонсон
- Дженнифер Майя vs Марина Мороз
- Майлз Джонс vs Винс Моралес
- Рики Турсиос vs Кевин Нэтивидэд
- Мария Оливейра vs Ванесса Демопулус
- Ферни Гарсия vs Брэди Хистэнд
- Наталия Силва vs Тереза Бледа
Где смотреть UFC FN 215, во сколько начало прямой трансляции
- начало в 21:00 по мск
- начало основного карда в 00:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
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