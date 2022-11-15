Кард UFC Fight Night 215 Льюис — Спивак: участники, кто дерется 19 ноября, весь список бойцов

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Вечером 19 ноября на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 215. В главном событии вечера состоится схватка в тяжелом весе между Дерриком Льюисом и Сергеем Спиваком.

Кард UFC FN 215:

  • Деррик Льюис vs Сергей Спивак
  • Ион Куцелаба vs Кеннеди Нзечукву
  • Чейз Шерман vs Вальдо Кортес-Акоста
  • Муслим Салихов vs Андре Фиальо
  • Джек Делла Маддалена vs Дэнни Робертс
  • Жалгас Жумагулов vs Чарльс Джонсон
  • Дженнифер Майя vs Марина Мороз
  • Майлз Джонс vs Винс Моралес
  • Рики Турсиос vs Кевин Нэтивидэд
  • Мария Оливейра vs Ванесса Демопулус
  • Ферни Гарсия vs Брэди Хистэнд
  • Наталия Силва vs Тереза Бледа

Где смотреть UFC FN 215, во сколько начало прямой трансляции

  • начало в 21:00 по мск
  • начало основного карда в 00:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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