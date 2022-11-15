Где смотреть Bellator 288 Немков — Андерсон 2, Нурмагомедов — Питбуль: во сколько, время начала трансляции 19 ноября

Ночью 19 ноября на арене «Wintrust Arena» в Чикаго, США пройдет турнир по смешанным единоборствам. В титульном бою пройдет схватка между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном. Бойцы сразятся за титул чемпиона по версии Bellator MMA в полутяжелом весе.

Вадим Немков — российский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2013 году, на данный момент в его активе 15 побед и 2 проигрыша, а один из боев не был засчитан. Сейчас Немцов является действующим чемпионом в полутяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 15 апреля этого года против Кори Андерсона. Данный бой был признан несостоявшимся.

Кори Андерсон — американский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжелом весе. На протяжении 9 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца. Сейчас на счету спортсмена 16 побед и 5 проигрышей, а один из боев не был засчитан. Он находится на 1 строчке рейтинга в полутяжелой весовой категории. Предыдущий бой был проведен 15 апреля 2022 года в схватке с Вадимом Немцовым. Бой считается несостоявшимся.

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