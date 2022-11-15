Кард АСА 148 Магомедов — Оленичев: кто дерется 18 ноября, весь список бойцов
Вечером 18 ноября в Сочи, Россия пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 148. В главном событии пройдет схватка между Муслимом Магомедовым и Олегом Оленичевым. Бойцы сразятся за титул чемпиона в полутяжелом весе.
Кард АСА 148:
- Муслим Магомедов vs Олег Оленичев
- Леонардо Силва vs Григор Матевосян
- Александр Матмуратов vs Павел Гордеев
- Абдул-Рахман Джанаев vs Михаил Долгов
- Венер Галиев vs Денис Силва
- Ренато Гомес vs Висхан Магомадов
- Сергей Клюев vs Низамбек Жунус
- Важа Циптаури vs Мурад Каламов
- Юрий Фёдоров vs Матунга Джикаса
- Бай-Али Шаипов vs Эдиль Есенгулов
Где смотреть АСА 148, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 18:00 по мск
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