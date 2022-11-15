Кард АСА 148 Магомедов — Оленичев: кто дерется 18 ноября, весь список бойцов

Вечером 18 ноября в Сочи, Россия пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 148. В главном событии пройдет схватка между Муслимом Магомедовым и Олегом Оленичевым. Бойцы сразятся за титул чемпиона в полутяжелом весе.

Кард АСА 148:

Муслим Магомедов vs Олег Оленичев

Леонардо Силва vs Григор Матевосян

Александр Матмуратов vs Павел Гордеев

Абдул-Рахман Джанаев vs Михаил Долгов

Венер Галиев vs Денис Силва

Ренато Гомес vs Висхан Магомадов

Сергей Клюев vs Низамбек Жунус

Важа Циптаури vs Мурад Каламов

Юрий Фёдоров vs Матунга Джикаса

Бай-Али Шаипов vs Эдиль Есенгулов

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