Кард АСА 148 Магомедов — Оленичев: кто дерется 18 ноября, весь список бойцов

Теги MMA ACA Бокс/MMA/UFC

Вечером 18 ноября в Сочи, Россия пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 148. В главном событии пройдет схватка между Муслимом Магомедовым и Олегом Оленичевым. Бойцы сразятся за титул чемпиона в полутяжелом весе.

Кард АСА 148:

  • Муслим Магомедов vs Олег Оленичев
  • Леонардо Силва vs Григор Матевосян
  • Александр Матмуратов vs Павел Гордеев
  • Абдул-Рахман Джанаев vs Михаил Долгов
  • Венер Галиев vs Денис Силва
  • Ренато Гомес vs Висхан Магомадов
  • Сергей Клюев vs Низамбек Жунус
  • Важа Циптаури vs Мурад Каламов
  • Юрий Фёдоров vs Матунга Джикаса
  • Бай-Али Шаипов vs Эдиль Есенгулов

Где смотреть АСА 148, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 18:00 по мск

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