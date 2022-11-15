Усман – о смерти Джонсона: «Это похоже на случай Чедвика Боузмана. Энтони никогда не говорил, что происходит»

Топовый полусредневес UFC Камару Усман отреагировал на смерть экс-полутяжеловеса Энтони Джонсона, скончавшегося на 39-м году жизни.

«Знаете, это было немного похоже на Чедвика Боузмана. Чедвик держал свою проблему в секрете, и мы все были так шокированы и удивлены.

Рамбл мог бы поделиться о болезни, он проходил через диализ, но он никогда не рассказывал вам полностью, что происходит. Он не хотел, чтобы к нему относились по-другому.

Он не хотел, чтобы люди видели, как он теряет весь этот вес и проходит через эти испытания, и относились к нему по-другому из-за того, что происходило. Он был таким невероятным спортсменом», – сказал Усман.

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