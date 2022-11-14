Джон Маккарти: «Раздавлен и опустошен известием о смерти Рамбла. Он был великим человеком с огромным сердцем»

Рефери UFC Джон Маккарти прокомментировал уход из жизни Энтони Джонсона.

«Раздавлен и опустошен известием о смерти Энтони Джонсона. Эй Джей был хорошим парнем. Он был великим человеком с огромным сердцем.

Да благословит тебя Бог, Эй Джей, я буду скучать по тебе, мой брат. Покойся с миром», – написал Маккарти.

Бывший претендент на титул UFC скончался в возрасте 38 лет из-за отказа в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ).

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