Даниэль Кормье: «Рамбла будет не хватать. Порой жизнь кажется несправедливой»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях прокомментировал смерть бывшего соперника Энтони Джонсона.

«Рамбл» скончался в возрасте 38 лет из-за редкого заболевания иммунной системы.

«Покойся с миром, мой брат. Для парня, вселявшего страх в сердца стольких людей, Энтони Джонсон был заботливым человеком, начиная от текстовых сообщений до проверки соперников после поражений.

Что за парень, Рамбла будет не хватать. Порой жизнь кажется несправедливой. Ужасные новости», – написал Кормье.

В мае 2015-го Джонсон проиграл Кормье удушающим приемом в третьем раунде, спустя два года Даниэль снова победил в реванше удушением.

Экс-боец UFC Энтони Джонсон скончался из-за редкого заболевания иммунной системы

Кормье признался в обмане спустя пять лет: «Я держался за то полотенце в Буффало»