Президент UFC про смерть Энтони Джонсона: «Он всегда был отличным парнем, и устраивал увлекательные бои»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал смерть бывшего бойца промоушена Энтони Джонсона.

«Он всегда был отличным парнем, и устраивал увлекательные бои.

У него была способность нокаутировать одним ударом, чего нет у многих людей.

Он был хорошим человеком. Мои соболезнования его семье», – сказал Уайт.

Бывший претендент на титул UFC скончался в возрасте 38 лет из-за отказа в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ).

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