Кард АСА 147 Раисов — Вартанян: кто дерется 4 ноября, весь список бойцов

Вечером 4 ноября на арене «ЦСКА-Арена» в Москве, Россия пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 147. В главном событии состоится схватка в легком весе между Юсуфом Раисовым и Эдуардом Вартаняном.

Кард АСА 147:

Юсуф Раисов vs Эдуард Вартанян

Биберт Туменов vs Андрей Гончаров

Роман Огульчанский vs Давлатманд Чупонов

Нашхо Галаев vs Альберт Мисиков

Айк Казарян vs Павел Витрук

Томаш Дэк vs Рыскулбек Ибраимов

Майкон Силван vs Алимардан Абдыкааров

Эльхан Мусаев vs Эдналдо Оливейра

Жорабек Тешебаев vs Херберт Батиста

Уолтер Перейра vs Джамбулат Селимханов

Где смотреть АСА 147, во сколько начало прямой трансляции

трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»

на официальном сайте промоушена

начало турнира в 18:00 по мск