Кард АСА 147 Раисов — Вартанян: кто дерется 4 ноября, весь список бойцов
Вечером 4 ноября на арене «ЦСКА-Арена» в Москве, Россия пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 147. В главном событии состоится схватка в легком весе между Юсуфом Раисовым и Эдуардом Вартаняном.
Кард АСА 147:
- Юсуф Раисов vs Эдуард Вартанян
- Биберт Туменов vs Андрей Гончаров
- Роман Огульчанский vs Давлатманд Чупонов
- Нашхо Галаев vs Альберт Мисиков
- Айк Казарян vs Павел Витрук
- Томаш Дэк vs Рыскулбек Ибраимов
- Майкон Силван vs Алимардан Абдыкааров
- Эльхан Мусаев vs Эдналдо Оливейра
- Жорабек Тешебаев vs Херберт Батиста
- Уолтер Перейра vs Джамбулат Селимханов
Где смотреть АСА 147, во сколько начало прямой трансляции
трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
на официальном сайте промоушена
начало турнира в 18:00 по мск
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