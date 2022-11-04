Кард АСА 147 Раисов — Вартанян: кто дерется 4 ноября, весь список бойцов

Теги Эдуард Вартанян ACA Юсуф Раисов Бокс/MMA/UFC

Вечером 4 ноября на арене «ЦСКА-Арена» в Москве, Россия пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 147. В главном событии состоится схватка в легком весе между Юсуфом Раисовым и Эдуардом Вартаняном.

Кард АСА 147:

  • Юсуф Раисов vs Эдуард Вартанян
  • Биберт Туменов vs Андрей Гончаров
  • Роман Огульчанский vs Давлатманд Чупонов
  • Нашхо Галаев vs Альберт Мисиков
  • Айк Казарян vs Павел Витрук
  • Томаш Дэк vs Рыскулбек Ибраимов
  • Майкон Силван vs Алимардан Абдыкааров
  • Эльхан Мусаев vs Эдналдо Оливейра
  • Жорабек Тешебаев vs Херберт Батиста
  • Уолтер Перейра vs Джамбулат Селимханов

Где смотреть АСА 147, во сколько начало прямой трансляции

трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»

на официальном сайте промоушена

начало турнира в 18:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные