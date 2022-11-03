Прогноз на бой Бивол — Рамирес коэффициенты на бой, кто победит 6 ноября

5 ноября на Etihad Arena в Абу-Даби пройдет вечер бокса, где главным поединком будет противостояние за за титул WBA Super в полутяжелом весе между чемпионом Дмитрием Биволом и обязательным претендентом Хильберто Рамиресом.

Коэффициент Бивол — Рамирес

Дмитрий — 1.27

Хильберто — 3.75

Коэффициенты не отражают реальность. Рамирес — левша, нокаутер и довольно быстрый боксер. Этот мексиканец отличается от остальных, что касается прямолинейного рубака-стиля. По антропометрии Хильберто также превосходит россиянина.

Однако у Бивола выше бойцовское IQ. Бой с Канело также показал как работает угол россиянина, как разбирают ошибки соперника до поединка и во время него. Поэтому план отработки по корпусу от мексиканца, скорее всего, будет нивелирован.

Поединок против Альвареса еще показал, что Дмитрий не может финишировать боксера, владеющего элитными навыками — даже средневеса. Рамирес — природный полутяж, напомню, с нокаутирующим ударом. Этот тот самый поединок: «ловите кэф, пацаны». Что мы имеем в сухом остатке: Бивол вряд ли сможет финишировать мексиканца, он быстрее, но уступает в антропометрии, по технике боксеры равны. Бивол умнее, но для победы этого, увы, мало.

Прогноз на бой Рамирес — Бивол: победа Рамиреса.