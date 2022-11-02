Во сколько бой Бивол — Рамирес: время начала боя утром 5 ноября за титул WBA Super
5 ноября на Etihad Arena в Абу-Даби пройдет вечер бокса, где главным поединком станет противостояние за за титул WBA Super в полутяжелом весе между чемпионом Дмитрием Биволом и обязательным претендентом Хильберто Рамиресом.
Бивол после победы над Саулем Альваресом занял шестую строчку рейтинга pound-for-pound. Теперь россиянин стал мировой звездой бокса, с которым нужно считаться. Однако за высоким статусом стоят большие бои, поэтому следующий соперник Дмитрия — непобежденный мексиканец Хильберто Рамирес. Хильберто имеет в своем активе 44 победы, из которых 30 — нокауты. Но впечатляет больше то, что он по-прежнему остается непобежденным. В послужном списке россиянина 20 побед и ни одного поражения.
5 ноября боксеры оспорят титул WBA Super и статус непобежденного чемпиона.
Во сколько бой Бивол — Рамирес
- В прямом эфире бой Рамиреса и Бивола покажет Первый канал.
- Начало трансляции – 23:50 по московскому времени.
Кард турнира Бивол – Рамирес
- Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес (бой за пояс WBA в полутяжёлом весе);
- Шавкатджон Рахимов — Зелфа Барретт (бой за пояс IBF в полулёгком весе);
- Шантелль Кэмерон — Джессика МакКаскилл (бой за женские пояса WBC, IBF, IBO, WBO и WBA в первом полусреднем весе);
- Галал Юафай — Гохан Родригес Гарсиа (бой за пояс WBC International в наилегчайшем весе);
- Халид Юафай — Жеральд Паклар (бой в легчайшем весе).
Комментарии