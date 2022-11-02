Во сколько бой Бивол — Рамирес: время начала боя утром 5 ноября за титул WBA Super

Теги WBA Дмитрий Бивол Хильберто Рамирес Бивол - Рамирес Бокс/MMA/UFC

5 ноября на Etihad Arena в Абу-Даби пройдет вечер бокса, где главным поединком станет противостояние за за титул WBA Super в полутяжелом весе между чемпионом Дмитрием Биволом и обязательным претендентом Хильберто Рамиресом.

Бивол после победы над Саулем Альваресом занял шестую строчку рейтинга pound-for-pound. Теперь россиянин стал мировой звездой бокса, с которым нужно считаться. Однако за высоким статусом стоят большие бои, поэтому следующий соперник Дмитрия — непобежденный мексиканец Хильберто Рамирес. Хильберто имеет в своем активе 44 победы, из которых 30 — нокауты. Но впечатляет больше то, что он по-прежнему остается непобежденным. В послужном списке россиянина 20 побед и ни одного поражения.

5 ноября боксеры оспорят титул WBA Super и статус непобежденного чемпиона.

Во сколько бой Бивол — Рамирес

  • В прямом эфире бой Рамиреса и Бивола покажет Первый канал.
  • Начало трансляции – 23:50 по московскому времени.

Кард турнира Бивол – Рамирес

  • Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес (бой за пояс WBA в полутяжёлом весе);
  • Шавкатджон Рахимов — Зелфа Барретт (бой за пояс IBF в полулёгком весе);
  • Шантелль Кэмерон — Джессика МакКаскилл (бой за женские пояса WBC, IBF, IBO, WBO и WBA в первом полусреднем весе);
  • Галал Юафай — Гохан Родригес Гарсиа (бой за пояс WBC International в наилегчайшем весе);
  • Халид Юафай — Жеральд Паклар (бой в легчайшем весе).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные