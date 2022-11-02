Во сколько бой Бивол — Рамирес: время начала боя утром 5 ноября за титул WBA Super

5 ноября на Etihad Arena в Абу-Даби пройдет вечер бокса, где главным поединком станет противостояние за за титул WBA Super в полутяжелом весе между чемпионом Дмитрием Биволом и обязательным претендентом Хильберто Рамиресом.

Бивол после победы над Саулем Альваресом занял шестую строчку рейтинга pound-for-pound. Теперь россиянин стал мировой звездой бокса, с которым нужно считаться. Однако за высоким статусом стоят большие бои, поэтому следующий соперник Дмитрия — непобежденный мексиканец Хильберто Рамирес. Хильберто имеет в своем активе 44 победы, из которых 30 — нокауты. Но впечатляет больше то, что он по-прежнему остается непобежденным. В послужном списке россиянина 20 побед и ни одного поражения.

5 ноября боксеры оспорят титул WBA Super и статус непобежденного чемпиона.

Во сколько бой Бивол — Рамирес

В прямом эфире бой Рамиреса и Бивола покажет Первый канал.

Начало трансляции – 23:50 по московскому времени.

Кард турнира Бивол – Рамирес