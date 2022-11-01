Где смотреть MMA Series 59 Богдан Гуськов — Абдельвахаб Мохамед: во сколько прямая трансляция 5 ноября

5 ноября в Окко пройдет трансляция турнира MMA Series 59. В главном событии вечера состоится дебют в организации у бойца из Узбекистана Богдана Гуськова против египтянина Абдельвахаб Мохамеда.

Где смотреть турнир

начало прямой трансляции в 19:00 по мск

трансляцию покажет эксклюзивно Окко

Кард турнира

Прелимы

Араз Мамедов (Азербайджан) – Руслан Андрюшко (Россия)

Илья Харитонов (Россия) – Фуркат Комилов (Узбекистан)

Основной кард