Где смотреть MMA Series 59 Богдан Гуськов — Абдельвахаб Мохамед: во сколько прямая трансляция 5 ноября

Теги MMA Бокс/MMA/UFC

5 ноября в Окко пройдет трансляция турнира MMA Series 59. В главном событии вечера состоится дебют в организации у бойца из Узбекистана Богдана Гуськова против египтянина Абдельвахаб Мохамеда.

Где смотреть турнир

  • начало прямой трансляции в 19:00 по мск
  • трансляцию покажет эксклюзивно Окко

Кард турнира

Прелимы

  • Араз Мамедов (Азербайджан) – Руслан Андрюшко (Россия)
  • Илья Харитонов (Россия) – Фуркат Комилов (Узбекистан)

Основной кард

  • Амир Хоссейн Алипур (Иран) – Руслан Крайнов (Россия)
  • Алексей Новиков (Россия) – Камиль Герейханов (Россия)
  • Земфира Алиева (Россия) – Ирина Чернышова (Россия)
  • Пейман Алаи (Иран) – Виктор Клюев (Россия)
  • Максуджон Кадиров (Таджикистан) – Руслан Амуев (Кыргызстан)
  • Леонардо Касотти (Бразилия) – Вячеслав Самсель (Россия)
  • Амин Нури (Иран) – Кодирхон Ганиев (Узбекистан)
  • Рафаэль Атилио (Бразилия) – Хамзат Чапанов (Россия)
  • Богдан Гуськов (Узбекистан) – Абдул Саед (Египет)

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