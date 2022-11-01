Где смотреть MMA Series 59 Богдан Гуськов — Абдельвахаб Мохамед: во сколько прямая трансляция 5 ноября
5 ноября в Окко пройдет трансляция турнира MMA Series 59. В главном событии вечера состоится дебют в организации у бойца из Узбекистана Богдана Гуськова против египтянина Абдельвахаб Мохамеда.
Где смотреть турнир
- начало прямой трансляции в 19:00 по мск
- трансляцию покажет эксклюзивно Окко
Кард турнира
Прелимы
- Араз Мамедов (Азербайджан) – Руслан Андрюшко (Россия)
- Илья Харитонов (Россия) – Фуркат Комилов (Узбекистан)
Основной кард
- Амир Хоссейн Алипур (Иран) – Руслан Крайнов (Россия)
- Алексей Новиков (Россия) – Камиль Герейханов (Россия)
- Земфира Алиева (Россия) – Ирина Чернышова (Россия)
- Пейман Алаи (Иран) – Виктор Клюев (Россия)
- Максуджон Кадиров (Таджикистан) – Руслан Амуев (Кыргызстан)
- Леонардо Касотти (Бразилия) – Вячеслав Самсель (Россия)
- Амин Нури (Иран) – Кодирхон Ганиев (Узбекистан)
- Рафаэль Атилио (Бразилия) – Хамзат Чапанов (Россия)
- Богдан Гуськов (Узбекистан) – Абдул Саед (Египет)
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