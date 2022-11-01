Еркаев сообщил о переносе боя с Емельяненко из-за проблем с «ЦСКА-Ареной»

Руководитель промоушена Arena FC Сергей Еркаев сообщил, что турнир, запланированный на 6 ноября, перенесен.

Он должен был пройти на «ЦСКА-Арене» в Москве, а в главном событии вечера сам Еркаев должен был встретиться с Александром Емельяненко.

«Друзья, к сожалению, турнир от 6 ноября на «ЦСКА-Арене» необходимо перенести по датам в связи с несогласованием одного из органов.

Весь кард сохранен, под вопросом сейчас выступление только одного бойца, но, вероятнее всего, мы даже усилим этот кард еще одной или двумя сильными парами.

Совсем скоро мы огласим новую дату – ждите официальный анонс. Всем спасибо за поддержку, со своей стороны мы делаем все, чтобы подарить этот спортивный праздник для наших зрителей», – заявил Еркаев.

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