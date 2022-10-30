Емельяненко не против вопросов об алкоголизме: «Я хулиганил и пьянствовал: у меня такая же жизнь, как и у вас»

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко признался, что его не напрягают вопросы об алкогольной зависимостью, с которой боец успешно борется в последние месяцы.

«Я еще раз повторю: я всем говорю и показываю, что у меня такая же жизнь, как у вас – я и пьянствовал, и хулиганил. Я прошел через все, что свойственно обычному человеку.

Я не то, что какой-то спортсмен. Все, что хочет человек, то он и получает. Хочет – он может пить, потом взять себя в руки и привести в порядок.

Может быть в плохой форме, не ходить в спортзал, быть некрасивым, бесформенным, а потом привести свое тело в порядок.

Хочет в душе наладить равновесие – он тоже может привести себя в порядок. Все в руках человека: чего он хочет, того и добивается», – сказал Емельяненко-младший.

Александр Емельяненко: «Скину всем по 500 рублей, если кто-то из вас увидит меня пьяного в ближайший год»