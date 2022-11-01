Емельяненко назвал глупостью слова Карелина о смешанных единоборствах

Известный российский тяжеловес поделился мнением о словах прославленного борца Александра Карелина про ММА.

«Да глупость сказал Александр Карелин. Я очень чту его заслуги в борьбе, на международной арене он – лицо своего вида спорта. Лучше борца-тяжеловеса, по-моему, нет.

Я просто скажу, что у Александра Карелина есть опыт в ММА. Он тоже выступал, дрался с каким-то бойцом из Японии [Акира Маеда].

Смешанные единоборства – вид спорта, в котором собраны все боевые искусства. Они закаляют в бою, чтобы быть готовым к нападению как и рукой, так и в борьбе», – сказал Емельяненко.

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