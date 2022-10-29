Александр Емельяненко: «Я нахожусь в лучшей форме, чем когда был в «Ахмате»

Российский боец рассказал о своих кондициях.

« Я нахожусь в лучшей форме, чем когда я был в . Сейчас я и бью, и борюсь, перестал пьянствовать и хулиганить, жир ушел, чувствую себя очень хорошо, с супругой хотим детей рожать», – сказал Емельяненко.

6 ноября в Москве на «ЦСКА-Арене» Емельяненко проведет бой с Сергеем Еркаевым.

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