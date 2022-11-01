Александр Емельяненко: «В конечном итоге мы все приходим к одному: соглашаемся с Емельяненко»

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко заявил, что считает свое мнение совпадающим с мнением большинства россиян по основным моментам.

Отвечая на вопросы своего менеджера Никиты Бурчака в рамках видеорубрики «Мнение Емельяненко», Александр заявил, что не отделяет себя от сограждан.

«Не «Мнение Емельяненко», а, мне кажется, наше общее мнение, мнение населения России. Я себя от населения России никак не отделяю.

Одно дело кто-то так думает, кто-то иначе думает. Но в конечном итоге мы все приходим к одному: соглашаемся с Емельяненко», – сказал Емельяненко-младший.

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