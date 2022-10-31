Василевский про бой Емельяненко и Еркаева: «Мне неинтересно смотреть, как Саша снова падает в нокаут»

Российский боец прокомментировал организацию бой и Сергея Еркаева на турнире Arena в Москве 6 ноября.

«Я считаю, это событие беспонтовое, честно. Кто такой Сергей Еркаев, я не знаю. Почему он дерется? И почему с Емельяненко? Это уже цирк.

Когда Саша дрался с Дациком - да, там была интрига. Потому что Дацик - боец, и Емельяненко недавно был хорошим спортсменом. Тут появился какой-то промоушен Еркаев. Я о нем не слышал как о бойце. Они делают интригу. Это высосано из одного места. Бред полнейший.

Мне неинтересно смотреть, как Саша снова падает в нокаут. В любой медийной бойцовской истории должно быть хотя бы немного спортивной составляющей. А здесь ее вообще нет.

Еркаев, может быть, дрался по любительским правилам, возможно, был бойцом - я о нем никогда не слышал. Поэтому рассуждать, как может сложиться их бой, я тем более не могу.

Знаю лишь, что сейчас Саша вообще никакой. Раньше он был никаким из-за того, что бухает. А сейчас постоянно падает в нокаут. У него, думаю, большие проблемы с головой. Это жалкое зрелище, что его таким вызывают на бой. Даже несмешно становится», – сказал Василевский.

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