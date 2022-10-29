Александр Емельяненко: «Скину всем по 500 рублей, если кто-то из вас увидит меня пьяного в ближайший год»

Российский боец Александр Емельяненко пообещал не пить ближайший год.

«Я предлагал букмекерам сделать такую ставку, чтобы кто то мог поставить; чтобы, если где то появится видео со мной такого плана, в нетрезвом состоянии, именно новое, а не старое, люди могли на это поставить. Но у букмекеров нет такого раздела.

Могу со всеми вами поспорить: если кто то из вас меня пьяного увидит в ближайший год, я вам всем скину по 500 рублей. А если нет, то я где то номер карты оставлю и вы мне скинете. Повторюсь, я с этим завязал, мы с супругой хотим продолжать род Емельяненко», – сказал боец.

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