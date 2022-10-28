Где смотреть Бивол — Рамирес: во сколько прямая трансляция 5 ноября по Мск

5 ноября на Etihad Arena в Абу-Даби состоится поединок за титул WBA Super в полутяжелом весе между чемпионом Дмитрием Биволом и обязательным претендентом Хильберто Рамиресом.

Бивол на данный момент занимает шестую строчку рейтинга pound-for-pound, благодаря победе единогласным решением судей над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом. Стоит отметить, что поединок проходил в полутяжелом весе, но это не помешало букмекерам до боя сделать россиянина явным андердогом. Эта победа стала 20-й в беспроигрышной карьере Дмитрия. Также Бивол с 2017 года является чемпионом WBA и ему принадлежит рекорд по продолжительности удержания титула.

Его соперник — Хильберто Рамирес — три года назад перешел из среднего веса в полутяжелый и за это время успел одержать пять досрочных побед. Рамирес выходил в профессиональный ринг 44 раза и 44 раза выходил победителем (30 КО).

Где смотреть бой Бивол — Рамирес 5 ноября