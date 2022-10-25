Прогноз на бой Василий Ломаченко — Джемейн Ортис: коэффициенты, ставки, кто победит в бое 30 октября

30 октября пройдет вечер бокса, где в главном событии украинский бывший абсолютный чемпион мира по боксу Василий Ломаченко проведет поединок против Джемейна Ортиса.

Коэффициенты Ломаченко — Ортис

Коэффициенты букмекеров логичны. Ортис, конечно, имеет чистый рекорд, довольно универсален, работает из любых позиций и номеров. Однако, когда Джемейн переходит в агрессивный стиль и работу первым номером, он раскрывается, и увлекается. Кому как не Ломаченко такие агрессоры — подарок. Более того, Ортис ранее являлся спарринг-партнером Василия, поэтому он прекрасно знает его и уже «пристрелялся» давно. Несмотря на это, этот бой однозначно станет ярким рубиловым на встречных курсах двух стилистически похожих соперников.

Прогноз на бой Ломаченко — Ортис: досрочная победа Ломаченко.